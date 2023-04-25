İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4306
  • EURO
    21,4569
  • ALTIN
    1246.81
  • BIST100
    4997.63
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güney Darfur'daki Türk hastanesi Sudan halkının yaralarını sarmayı sürdürüyor
Güncel

Güney Darfur'daki Türk hastanesi Sudan halkının yaralarını sarmayı sürdürüyor

Sudan'da 2014 yılında açılan Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ülkedeki çatışmalar sürmesine rağmen hizmete devam ediyor.

AA25 Nisan 2023 Salı 09:59 - Güncelleme:
Güney Darfur'daki Türk hastanesi Sudan halkının yaralarını sarmayı sürdürüyor
ABONE OL

Sudan'ın Güney Darfur eyaletinin başkenti Nyala'da bulunan hastane, çevredeki tüm sağlık tesisleri hizmet vermeyi durdurduğu halde halkın yaralarını sarmaya çalışıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili Yunus Ahmed Adem Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmaların şiddetlenmesi ile bölgedeki tüm sağlık kuruluşlarının kapandığını ancak Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Çatışmaların arasında kalarak yaralanan ya da hayatını kaybeden sivillerin tedavi altına alındığını aktaran Yahya, Türk hastanesinin geçen hafta halka acil kan çağrısı yapmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Günlerdir yoğun şekilde hizmet verildiğini dile getiren Yahya, "Hastane civarındaki halk gönüllü olarak hastaneye gelerek kan bağışında bulundu." dedi.

Yahya, hastane çevresinin son birkaç gündür sakinleştiğini ve bölgedeki çalışmaların durulmaya başladığını aktardı.

2014'te hizmete açılan 11 bin metrekare kapalı alana sahip 150 yataklı Nyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 50 Türk personel görev yapıyor.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, ülkede ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle başkent ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerdeki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını açıklamıştı.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Hartum ve diğer şehirlerdeki çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ise ülkedeki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.

  • Güney Darfur
  • Türk hastanesi
  • Sudan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.