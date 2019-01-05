Güney Ege'de yasa dışı geçişe izin verilmedi

Güvenlik güçleri, 2018 yılında Güney Ege'de gerek denizden gerekse karadan düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi için başarılı operasyonlar gerçekleştirdi.

Alınan tedbirlerle havadan ve karadan tüm hareket alanları daralan kaçakların lastik bot ve sürat tekneleriyle Ege Denizi'ni aşıp Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları bilgisine ulaşan Muğla'da görevli polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, özverili şekilde çalışma yürüttü.

İç karışıklık ya da savaşın olduğu ülkelerden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen kaçakların en yoğun kullandığı güzergahlar arasındaki Güney Ege'de alınan yoğun önlemler, 2018 yılında da devam etti.

Türkiye'ye geldikten sonra irtibata geçtikleri "göçmen kaçakçıları" tarafından çeşitli vaatlerle Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Rahat gizlendikleri için bu bölgeleri tercih eden kaçaklar, lastik botlarla Ege Denizi'ni aşıp İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçmek için bölgede saklanıyor.

Kişi başı bin - bin 500 dolar

Umuda yolculuğa kişi başı bin-bin 500 dolar ödeyerek başlayan göçmenlerden bazıları, Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan hayatını kaybediyor.

Kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmaması için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söz konusu bölgelerde sürekli denetim yapıyor.

İstanköy Adası'na yakınlığı nedeniyle kaçakların özellikle tercih ettiği Bodrum ilçesinin Akyarlar Mahallesi'nde jandarma ekipleri, gündüz ve gece saatlerinde araçları sık sık kontrol ediyor. Civarda sürekli devriye gezen güvenlik güçleri, ormanlık alanlarda arama-tarama faaliyeti yürütüyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer kara yollarında polis ve jandarma ekiplerince kontrol uygulamaları yapılırken çok sayıda araç ve kişi denetleniyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri de Fethiye'den Bodrum'a kadar olan sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor.

Sahil güvenlik ekipleri, birçok alanda sahil güvenlik botlarını sabit şekilde bekleterek kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

9 bin 947 düzensiz göçmen, 320 organizatör yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 2018 yılında yürütülen 268 operasyonda aralarında Suriye, Myanmar, Somali, Bangladeş, Afganistan, Pakistan, İran, Filistin ve Irak uyruklu 9 bin 947 düzensiz göçmen ile bu kişileri yurt dışına kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla 320 organizatör yakalandı. Bu kişilerden 243'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bölgede 5 kişi geçen yıl yaşanan olaylarda yaşamını kaybetti.

Temmuz ayında Fethiye Göcek açıklarında sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 174 düzensiz göçmen, 2018'de tek seferde kurtarılan en fazla sayı oldu.

Bölgede yaşanan önemli olaylardan biri, 22 Ekim'de Bodrum'un Gümbet sahili açıklarında 2 kişinin can verdiği tekne faciasında, karaya çıkarıldığında nefes alamadığı gözlenen 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp var gücüyle koşarak 100 metre ilerideki ambulansa yetiştiren trafik polisinin sağlık ekiplerinin kalp masajını gözyaşlarıyla izlemesi oldu.

Gümbet sahilinde "imdat" seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine giden polislerden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli iki çocuk babası Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı.

AA muhabirinin anbean takip ettiği polis Kılıçoğlu, sağlık ekiplerinin kız çocuğunu kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada gözyaşı döktü ancak hayatta kalması için yoğun çaba harcanan kız çocuğu kurtarılamadı.

FETÖ üyelerine de geçit yok

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelinde şüpheliler hakkında darbeye katıldıkları veya silahlı terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Örgüt üyelerinden bazıları özellikle Avrupa ülkelerine kaçmanın yollarını aradı. Ege Denizi'ni aşarak Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü üyelerinin bu girişimlerini güvenlik güçleri engelledi.

Başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan, karadan kaçamayınca denize yönelen örgüt üyelerinden 48'i, bu yıl Muğla'dan Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Bu kişilerden 27'si tutuklanırken bir kısmı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazıları da arama kayıtlarının bulunduğu illere sevk edildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar arasında emniyet, milli eğitim, TSK ve TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilenler bulunuyor.

Şüphelilerin bazılarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edildi.