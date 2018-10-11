Güney Ege'de yasa dışı geçişe sıkı takip

İç karışıklığın ya da savaşın yaşandığı ülkelerinden kaçarak daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin, geçiş güzergahı olarak son aylarda en yoğun şekilde kullandığı Güney Ege'de denetimler sıklaştırıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'ye gelerek irtibat kurdukları organizatörlerin vaatlerine kanan ve Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillere getirilen düzensiz göçmenlerin ilk durağı, deniz kıyısındaki ormanlık araziler ile kıyılar oluyor.

Rahat gizlendikleri için bu bölgeleri tercih eden düzensiz göçmenler, lastik botlarla Ege Denizi'ni aşıp İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçmek için bölgede saklanıyor. Umuda yolculuğa kişi başı yüklü miktarda para ödeyerek başlayan düzensiz göçmenlerin bir kısmı, Avrupa'da yeni yaşam kurma hayaline kavuşamadan hayatını kaybediyor, bir kısmı ise yolun yarısına gelemeden yakalanıyor.

Kaçak geçişlerin engellenmesi ve yeni faciaların yaşanmaması için jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri, söz konusu bölgelerde 24 saat denetim yapıyor.

Jandarma ekipleri, İstanköy Adası'na yakınlığı nedeniyle düzensiz göçmenlerin özellikle tercih ettiği Bodrum sahillerinde ve ormanlık alanlarda, sürekli devriyelerle arama-tarama faaliyeti yürütüyor.

Bodrum-Milas, Muğla-Menteşe, Çetibeli-Marmaris, Muğla-Köyceğiz, Fethiye-Seydikemer karayollarında polis ve jandarma ekiplerince yüzlerce araç, binlerce kişi gözden geçiriliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmaris Güney Görev Grup Komutanlığı ekipleri, Fethiye'den Bodrum'a kadarki sahada teknelerle denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, şüphelendikleri tekneleri durdurarak arama yapıyor. Sahil güvenlik ekipleri, birçok alanda botlarını sabit şekilde bekleterek, kaçak geçişlerin ve boğulma olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

"Bin 968 düzensiz göçmen yakalandı"

Muğla ve ilçelerinde 1 Eylül-8 Ekim'de yürütülen çalışmalarda 79 olayda bin 968 düzensiz göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişe aracılık eden 81 organizatör ise gözaltına alındı. Şüphelilerden 46'sı tutuklandı, 35'i serbest bırakıldı. Eylül ayında Bodrum'da botları su alarak batan teknede ise 2 kadın yaşamını yitirdi.

Son dönemde genellikle Myanmar, Afganistan, Pakistan, Filistin ve Irak gibi ülkelerden gelen düzensiz göçmenler yakalandı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, Muğla Göç İdaresine teslim edildi.