Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Aggelidis güvenlik güçleri ziyaretinde bir tanksavar füzesini ateşledi Bakan Angelidis, Tabur, Anti-Tabur egzersizine katıldı ve Milan taşınabilir anti-tank füzesi ile bir atış yaptı.