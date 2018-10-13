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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Aggelidis güvenlik güçleri ziyaretinde bir tanksavar füzesini ateşledi

Bakan Angelidis, Tabur, Anti-Tabur egzersizine katıldı ve Milan taşınabilir anti-tank füzesi ile bir atış yaptı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Savvas Aggelidis güvenlik güçleri ziyaretinde bir tanksavar füzesini ateşledi.
 
Bakan Angelidis, Tabur, Anti-Tabur egzersizine katıldı ve Milan taşınabilir anti-tank füzesi ile bir atış yaptı. O görüntüler saniye saniye kaydedildi

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