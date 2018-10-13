Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Savvas Aggelidis güvenlik güçleri ziyaretinde bir tanksavar füzesini ateşledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Savvas Aggelidis güvenlik güçleri ziyaretinde bir tanksavar füzesini ateşledi.
Bakan Angelidis, Tabur, Anti-Tabur egzersizine katıldı ve Milan taşınabilir anti-tank füzesi ile bir atış yaptı. O görüntüler saniye saniye kaydedildi
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