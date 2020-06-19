AA 19 Haziran 2020 Cuma 09:11 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 09:15

Yonhap ajansının haberine göre, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae” Sözcüsü Kang Min-seok, Devlet Başkanı Moon’un, Bakan Kim’in istifasını onayladığını açıkladı.



Kang, Moon’un, Kim ile akşam yemeğinde bir araya gelerek Bakan Kim’in istifasına ilişkin durumunu dinlediğini belirtti.

Birleşme Bakanı Kim, çarşamba günü Güney Kore ve Kuzey Kore arasında son zamanlarda artan gerilimin ardından Koreler arası ilişkilerde halkın barış yönündeki taleplerini karşılayamadığını belirtmiş ve ilişkileri istikrarlı bir şekilde yönetemediğinden dolayı sorumluluk alarak istifa etmek istediğini açıklamıştı.



- BROŞÜR KRİZİ



Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore'ye broşür göndermesiyle çıkan gerilim üzerine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" diyerek "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." ifadesini kullanmıştı.



Pyongyang yönetimi de 9 Haziran'da, Güney Kore ile tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceğini duyurmuştu.



Güney Kore Birleşme Bakanlığı, bunun üzerine 10 Haziran'da, sınırdan Kuzey Kore'ye broşür balonları gönderen Özgür Kuzey Kore Savaşçıları ve Keunsaem grupları hakkında polise şikayette bulunacağını açıklamıştı.



Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

Diğer yandan, Kim Yo Jong, ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini belirterek Seul yönetimini askeri harekat ile tehdit etmişti.

Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo da Kuzey Kore'nin askeri bir provokasyonda bulunması halinde "en sert şekilde karşılık verileceği" uyarısında bulunmuştu.