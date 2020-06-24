24 Haziran 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:09

Yıllarca süren müzakerelerden sonuç alamayan Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki gerilim, Kuzey’in Ortak İrtibat Bürosu’nu yerle bir etmesinin ardından zirveye taşındı. İki ülke arasındaki silahtan arındırılmış bölge, yeniden dünyanın en tehlikeli sınırları listesine girdi.

Aksam.com.tr’nin haberine göre; Güney Kore’nin olası bir savaş durumunda Kuzey Kore’ye karşı en büyük kozu, Türkiye’nin de Suriye ve Irak’ta terör örgütleri PKK/PYD-YPG ve DEAŞ’a karşı aktif bir şekilde kullandığı obüsler olacak.

Koreler arası savaşın belirleyici unsuru olacak

Küresel çapta intikali zor olan, fakat ülkelerin hemen sınırlarındaki tehditlere karşı en etkili silahlar arasında yer alan toplar, Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olası bir çatışmanın da belirleyici unsuru olacak.

National Interest’in analizinde, Türkiye’nin T155 Fırtına obüslerinin Güney Kore’deki karşılığı olan K9 Yıldırım obüsleri, Kuzey ile Güney arasındaki silahtan arındırılmış engebeli bölgede en fazla etkili olabilecek silah olarak tanıtıldı.

Türkiye, aktif bir şekilde kullanıyor

Sınırlarındaki terör örgütleriyle amansız bir mücadele veren Türkiye’nin aktif olarak kullandığı obüs sisteminin kısa süre içerisinde birkaç NATO ülkesinin envanterine de gireceği belirtilirken, Güney Kore’de ise toplamda bin 200 adet K9 Yıldırım obüsü bulunduğu kaydedildi.

Kuzey Kore’yle mücadele sahasına uygun olarak geliştirildi

Güney Kore tarafından doğrudan silahsızlandırılmış bölgenin kayalık ve engebeli arazisinde faaliyet gösterecek şekilde geliştirilen K9 Yıldırım obüsleri, hız ve motor güçlerinin yanı sıra yakıt takviyesi almadan sürdürebildikleri operasyon kabiliyetiyle de dikkat çekiyor.

Hâlihazırda 5 kişilik bir mürettebatla operasyon yapılabilen K9 Yıldırım obüslerinin yeni bir versiyonunu geliştirmekte olan Güney Kore, bu şekilde söz konusu araçların yalnızca 2 kişiyle operasyonel hale getirilebilmesi üzerinde çalışıyor.