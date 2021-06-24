Görüntü Tayland'dan! Hastaneye girip insanları öldürdü

star.com.tr 24 Haziran 2021 Perşembe 13:22 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 13:25

Pathum Thani'de daha önce bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezi olan ve pandemi nedeniyle Covid-19 hastalarını tedavi etmek için yeniden kullanılan hastanedeki saldırıda, 2 kişi öldü.

Reuters'e konuşan bölge Polis Şefi Amphol Buarabporn, ilk soruşturmaya göre, saldırgan Kovid-19 hastalarını uyuşturucu bağımlıları sandığını ve uyuşturucu kullanıcılarından nefret ettiğini belirtmiş.

Buarabporn, 23 yaşında eski bir asker olan saldırganın, iki kişiyi öldürdüğünü doğruladı.

CCTV'de yer alan saldırı anına ait görüntülerde, 'Kawin Saengnilkul' isimli saldırganın, kırmızı bir bere taktığı, tam savaş teçhizatı kuşandığı ve bir silah sallayarak, hastaneye girdiği görülüyor. Görüntülerde saldırganın koridorda ilerlerken, arkasında bir kurban bıraktığı da görülüyor.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre saldırgan, Chumphon eyaletinde polis tarafından durdurulan beyaz bir kamyonette yakalandı.

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