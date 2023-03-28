Selahattin Demirtaş'ın sokak çağrısıyla başlayan terör günlerinden, ışıl ışıl caddeleriyle, restore edilen mekânları ve festivalleriyle turizm merkezine dönüşen kentlere... AK Parti'yle büyük dönüşüm yaşayan Güneydoğu halkı, konuştu: Biz çok acı çektik. Artık Batı'da ne varsa Doğu'da da o var. Koalisyon hükümeti, terör, OHAL istemiyoruz.

Türkiye, seçim için gün sayarken yıllarca terör nedeniyle büyük acılar çeken Güneydoğu'da AK Parti hükümetinin vizyon projeleriyle hak ettikleri yaşam standardına kavuşan halk, terörle ittifak kuranlardan şikâyetçi. Tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın özerklik talebiyle PKK'lıları sokağa çağırması sonrası başlayan Sur-Hendek olaylarında şehirler yıkıma uğradı. Bölge halkı bir yandan devletin terörle mücadelesi, diğer yandan kalkınma için yollar, konutlar, köprüler, tüneller inşa etmesiyle huzur ve güven ortamına kavuştu. Terör eylemlerinin sıfıra indiği, teröristlerin parmakla sayılacak kadar azaldığı bölgede halk artık turizmle, festivallerle uğraşıyor. CHP'nin HDP'yle özerklik şartlı ittifakından rahatsız olan bölge halkı SABAH'a konuştu:

Sedat Korkmaz (55): Diyarbakır'da esnafım. OHAL ve terörden çok çektik. AK Parti iktidarıyla yeni dönem başladı. Birçok yatırım yapıldı. Artık Batı'da ne varsa Doğu'da da var. Koalisyon hükümetleri yokluk demek. Şimdi de 7'li Masa çıktı. Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz. İstikrar ve güven sürsün.

TURİZMDE CAZİBE MERKEZİ OLDUK

Muhammet Gültaşlı (54): Terörden çok çektik. Yıllarca buraları geri kaldı. Son yıllarda yapılan yatrımlarla huzur sağlandı. Turizm açısından cazibe merkezi olan bölgemizde istikrar ve huzurun sürmesini istiyoruz.

KOALİSYONLARDAN ÇOK ÇEKTİK

Mehmet Özsoy (37): Özel sektör çalışanıyım. Dünyadaki krizler nedeniyle zor günlerden geçiyoruz. Koalisyon olsaydı ne huzur kalırdı ne de krizle başa çıkılabilirdi. Koalisyonlardan, terörden çok çektik. Uzun süredir huzurluyuz. İstikrar bozulmasın.