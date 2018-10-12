Güneydoğu'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
Suriye ve Irak üzerinden gelen toz zerrecikleri Şırnak ve Mardin'de etkili oldu.
- AA
Suriye üzerinden gelen toz bulutu, sabahtan itibaren Şırnak'ta yaşamı olumsuz etkiledi.
Toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.
Uzmanlar, yaşlı ve çocuklar ile solunum rahatsızlığı bulunanların toz taşınımının görüldüğü saatlerde zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
- Mardin
Kentte öğle saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına yol açtı.
Kent merkezinde zaman zaman görüş mesafesinin düşmesine neden olan toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Öte yandan toz taşınımı nedeniyle kentte tarihi mekanları gezen turistler de zor anlar yaşadı.
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