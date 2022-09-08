Güneydoğu'dan Kazakistan'a milyonlarca dolarlık halı ihracatı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği(GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ı makamında ziyaret eden Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev iki ülke arasındaki ticari ilişkinin en üst noktalara taşınabilmesi için Türk yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanacağını ifade etti. Kazakistan'da gerçekleştirilmek istenen yatırım alanları hakkında da Başkan Kaplan'a bilgi veren Büyükelçi Sapiyev Türkiye'nin ve özellikle Gaziantep'in kendileri için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ise Kazakistan'ın Türkiye için dost olmaktan öte kardeş bir ülke olduğunu ifade ederek iki ülke arasındaki karşılıklı iş hacminin geliştirilmesi için üzerlerine düşenleri yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kaplan yaptığı değerlendirmede halı sektörü için Kazakistan pazarının kendileri için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek "Türkiye'nin ülke bazında en fazla halı ihraç ettiği ülkeler arasında dokuzuncu sırada yer alan Kazakistan'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen ihracattaki sıralaması ise yedinci sırada yer alıyor. Son on iki aylık süreçte bölgemizden bu ülkeye bir önceki yıla oranla yüzde 2,2'lik artışla toplam 43 milyon 831 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdik. Kazakistan'a yönelik ihracatımızda düzenli bir artış söz konusu. Elbette kardeş ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için bizler de gerekli incelemeler yaparak önümüzdeki süreçlerde buralarda ihtiyaç duyulan sektörlere yönelik yatırımlar yapabiliriz. Bununla ilgili gerekli fizibilite çalışmalarını yapacağız" dedi.