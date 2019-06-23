Güngören 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Güngören oy dağılımı nedir?

Güngören 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçmeni tarafından Güngören’de 23 Haziran İstanbul seçimleri araştırılmaya başlandı. İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nın seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının ardından Güngören seçim sonuçları belli olmaya başladı. Seçmenler, ‘‘Güngören seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Güngören’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Güngören Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Güngören ilçesinde oy oranları belli olmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Güngören’de AK Partili Bünyamin Demir 53,78’lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Peki, 23 Haziran Güngören Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu? Resmi olan ilk verilere göre, Güngören seçim sonuçları ve oy oranlarını haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. 23 Haziran Güngören İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Güngören’de kim birinci oldu? İşte Güngören 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…

23 HAZİRAN 2019 BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları 16 milyon vatandaş tarafından takip edilecek. Adaylar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarını ve seçim sonuçlarındaki son durumu sizlere anbean aktaracağız.

31 MART GÜNGÖREN BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI HANGİ ADAY YÜZDE KAÇ OY ALDI?

31 Mart seçimlerinde Güngören’de AK Partili Bünyamin Demir 53,78’lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi.

SANDIK SEÇMEN LİSTELERİ AYNI OLACAK

23 Haziran 2019 Pazar günü yapılmasına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçiminde yine yenilenmesine karar verilen 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılmış olan sandık seçmen listeleri geçerli olacak.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayları şöyle:

AK Parti + MHP Cumhur ittifakı- Binali Yıldırım

CHP + İYİ Parti Millet İttifakı- Ekrem İmamoğlu

2019 YEREL SEÇİMLERİ

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gitti. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 28 milyon 929 bin 732'si kadın, 28 milyon 128 bin 904'ü erkek toplam 57 milyon 58 bin 636 seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katıldı.

2014 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2014 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 47,9

CHP: % 40,1

HDP: % 4,8

MHP: % 4

SP: % 1,4

2009 İSTANBUL YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İşte 2009 İstanbul yerel seçim sonuçları...

AK PARTİ: % 44,20

CHP: % 37,00

MHP: % 5,10

SP: % 4,90

DTP: % 4,60