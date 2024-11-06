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Güncel

Güngören Hz. İbrahim Camii'nde erkek cesedi bulundu

Hz. İbrahim Camii'nde bir kişinin hareketsiz yattığı görüldü. Cemaatin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri evsiz olduğu öğrenilen Eren Karaman(35)'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

DHA6 Kasım 2024 Çarşamba 21:11 - Güncelleme:
Güngören Hz. İbrahim Camii'nde erkek cesedi bulundu
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Olay, bugün saat 15.40 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesinde bulunan Hz. İbrahim Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikindi namazı saatinde camiye gelen cemaat, üst kata çaktıklarında bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Eren Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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