Güngören patlama mı oldu? Güngören'de patlama son dakika gelişmesi

24 Şubat 2020 Pazartesi 16:14 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 16:14

Güngören patlama mı oldu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güngören'de patlama son dakika gelişmeleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.

GÜNGÖREN'DE PATLAMA SON DAKİKA GELİŞMESİ

GÜNGÖREN'de bir işyerinde ilk bilgilere göre patlama sonrası yangın çıktı.

Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki işyerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.