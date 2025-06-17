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Güngören'de bir iş yerinde patlama

Güngören'de bir iş yerinin buhar kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken çevrede büyük çapta maddi hasar oluştu.

IHA17 Haziran 2025 Salı 13:31 - Güncelleme:
Güngören'de bir iş yerinde patlama
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Güngören'de kot taşlama atölyesinin buhar kazanı patladı. Patlama nedeniyle yan tarafta bulunan gıda deposunda büyük maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre olay Sancaklı Caddesi'nde bulunan kot taşlama atölyesinde yaşandı. Atölyedeki buhar kazanı adeta bir bomba gibi patladı. Patlama nedeniyle çevrede büyün panik yaşanırken, bitişikte bulunan bir gıda deposunda geniş çaplı maddi hasar meydana geldi. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Polis çevrede güvenlik şeridi oluştururken, sağlık ekipleri patlamadan hafif şekilde etkilenenleri ayakta tedavi etti. Polis, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

Yaşanan patlamanın yol açtığı hasar, havadan görüntülendi. Görüntülerde atölyenin yanında bulunan gıda deposunun büyük hasar aldığı görüldü.

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  • buhar kazanı

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