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Güngören'de ev yangını: 1 ölü

Güngören'de 5 katlı binanın 4. katında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

AA25 Mart 2023 Cumartesi 10:39 - Güncelleme:
Güngören'de ev yangını: 1 ölü
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Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ekipler yangın sırasında evde yalnız bulunan Onur Yenitur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Yenitur'un cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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