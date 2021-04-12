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Güngören'de güpegündüz hırsızlık

Güngören'de iş yerinden yapılan hırsızlık cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA12 Nisan 2021 Pazartesi 09:46 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 09:46
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Olay, dün sabah saatlerinde Güngören, Merkez Mahallesi Muallim Naci Sokak'ta bulunan mağazada yaşandı. Üç kişi hafif ticari araç ile iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler, levye ile iş yerinin kepenklerini açarak içeri girdi. İş yerinin alarmı devreye girse de hırsızlar hiçbir şey olmamış gibi çuvalları araca yükledi. Bunu gören bir mahalleli ise o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde, üç kişinin çuvalları araca hızlı bir şekilde yüklediği görülüyor.

"ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE ALIP GÖRÜYORLAR"

İş yeri sahibi Enes Direr, "Olay sabah, 07.00 gibi oluyor. Levye sokup kepengi açıyorlar. Alarm çalıyor, komşumuz cep telefonu görüntüsü çekiyor. Kapıdaki çuvalları hızlı bir şekilde alıp götürüyorlar. İki kişi var, bir kişi de kapıda çuvalları atıyor. Sabah çok rahat bir şekilde alıp götürüyorlar. Alarm sistemi çalışmasa herhalde bütün dükkanı boşaltacaklar. Biz bir emek gösteriyoruz, beş dakika her şeyi alıp götürüyor. Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir durum. Hırsızlık olayları bu bölgede son günlerde çok arttı. Hazır çuvalları götürdükleri için 30-40 bin lira civarında zararım oldu" dedi.

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