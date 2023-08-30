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  • Güngören'deki silahlı çatışma! 2 ölü, 4 yaralı
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Güngören'deki silahlı çatışma! 2 ölü, 4 yaralı

İstanbul Güngören'de ateş açılan kahvehaneden karşılık verilmesiyle çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 23:58 - Güncelleme:
Güngören'deki silahlı çatışma! 2 ölü, 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Gazi Osmanpaşa Caddesi'ndeki kahvehaneye silahla ateş açıldı. İçeride bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.

Olayda Burak Kan ve Servet Avcı yaşamını yitirirken, Hüseyin H, Ertan B. ve Burak E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek, delil toplama çalışması yaptı.

Burak Kan ve Servet Avcı'nın cesetleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli Berkay D'yi, üzerindeki tabancayla Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde yaralı olarak yakaladı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

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