Günlerce işe gitmeyince gerçek ortaya çıktı! Sağlık memuru evinde ölü bulundu

DHA 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:39 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 17:39

Olay, Kap Cami Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık memuru çalışanı Ethem Mustafa Küsülü, mesaiye gitmedi. Arkadaşları, Küsülü’ye ulaşamayınca evine gitti. Ethem Mustafa Küsülü’nün arkadaşları, evin kapısı açılmayınca çilingir çağırdı. Eve gelen çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları, Küsülü'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ethem Mustafa Küsülü’nün hayatını kaybettiğini belirledi. Küsülü'nün cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla görev yaptığı hastanenin morguna konuldu.