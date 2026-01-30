Günlerdir aranıyordu... Beşiktaş'ta son görüntüleri ortaya çıktı

24 Ocak'tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Deniz İbişler'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İbişler'in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntüler ortaya çıktı. İbişler'in Beşiktaş'a gelmeden önce Mecidiyeköy'de yürüdüğü anlara ait görüntüler de kameraya yansıdı.

Deniz İbişler'in kaybolmadan önce yürüdüğü rota tespit edildi. Polis, saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, İbişler'in son olarak Beşiktaş'a geldiğini belirledi. Görüntülerde Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görüldü.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Deniz İbişler'in 25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Beşiktaş Sahili'nde Sahil Güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı.