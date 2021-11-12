Gurbetçi kadınlardan sel bölgesindeki çocuklara yardım

AA 12 Kasım 2021 Cuma 14:03 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 14:03

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden en çok etkilenen noktalardan biri olan Babaçay köyündeki öğrencilerin eğitim gördüğü Yenikonak Yatılı Bölge Okulunu ziyaret eden Dernek üyeleri, çocuklarla bir araya geldi.

Gurbetçi kadınlar tek tek ilgilendikleri 57 çocuğa bot, mont, bere ve atkı hediye etti.

Dernek Başkanı Sevim Sevinç, AA muhabirine, sel felaketinde Babaçay köyünün büyük hasar gördüğünü, evlerin yıkıldığını, insanların hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Sevinç, "Gurbetçi kadınlar olarak bu ailelerimize destek olmak istedik. Özellikle selden etkilenen çocuklarımıza kış ayları öncesinde bot, mont, bere ve atkı takımı hediye ederek bir nebze olsun onları mutlu etmek istedik." dedi.

Türkiye'nin her tarafında ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Sevinç şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz tarafından sosyal medya üzerinden yapmış oldukları yardım taleplerine imkanlarımız doğrultusunda cevap vermeye çalışıyoruz. Van, Siirt, Hakkari, Iğdır, Konya, Sinop, Samsun, Tokat gibi birçok ilde çocuklarımıza destek oluyoruz. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kurduğumuz gönül köprüleri ile bir araya gelebiliyoruz. Ekip arkadaşlarımız ile özverili bir çalışma sürdürerek her sene 5 bin çocuğu ağır kış şartlarında bir nebze olsa da rahat ettirmek için uğraşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Çocuklarımız hediyelerini aldıklarında onların yüzündeki mutluluğu, yüreklerindeki sıcaklığı tarif edecek kelimeler bulamıyorum. Buraya yapılan yardım ilk olmadığı gibi son da olmayacak."