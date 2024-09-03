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''Gurbetçi sezonu'' tamamlanmak üzere

Edirne Valisi Yunus Sezer, 'gurbetçi sezonunda' kentteki sınır kapılarından 4 milyon 330 bin 25 yolcunun giriş çıkış yaptığını söyledi.

AA3 Eylül 2024 Salı 17:30 - Güncelleme:
''Gurbetçi sezonu'' tamamlanmak üzere
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Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'deki sınır kapılarında yaz aylarında gurbetçi trafiğine bağlı yoğunluk yaşandığını anımsattı.

Haziran ayının üçüncü haftasıyla eylül ayının ilk haftasını kapsayan gurbetçi sezonunun bu yıl da hareketli geçirildiğini ifade eden Sezer, giriş ve çıkışlarda yolcu ve araç trafiği bakımından geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış olduğunu belirtti.

Gurbetçi dönüş trafiğinin de neredeyse tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Sezer, şunları kaydetti:

"Gurbetçilerimiz açısından geliş ve gidişler iyiden iyiye azalmış durumda. Sezon boyunca önemli tedbirler alındı. Gurbetçilerimizin sıla hasretini gidermeleri adına güvenlik tedbirlerine ve gişelerdeki personel takviyelerine kadar birçok tedbir alındı ve yaz boyunca bu tedbirler devam etti.

Gurbetçi sezonunda 1 milyon 59 bin 834 binek araç giriş çıkışı oldu. Aynı dönemde 4 milyon 330 bin 25 gurbetçimizin bu sene giriş ve çıkışı söz konusu. Bu sene rekorlara imza attık. Bir günde 57 bin yolcu girişiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Tüm ümidimiz alınan tedbirlerle gurbetçilerimizin yaşadıkları ülkelere sağ salim dönmeleri yönünde. Hepsine sağlıklı ve güzel yolculuklar diliyoruz."

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