Gurbetçiler dönüş yolunda: Taşıdığımız en ağır yük hasret

Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, sevinçle geldikleri anavatanlarından hüzünle ayrılıyor.

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor.

Belçika'ya dönen Süleyman Yıldız, gazetecilere, Türkiye'de ailesi ve sevdikleriyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Türkiye'den ayrılmanın hüznünü yaşadığını belirten Yıldız, "Gelirken memleket özlemi, akrabalara sevgi ve hasretle geliyoruz. Dönerken burukluk yaşıyoruz. Önümüzdeki seneyi iple çekeceğiz. Bir yıl sonra tekrar memleket hasretimizi gidermek için yola çıkacağız." dedi.

Almanya'da yaşayan Ertuğrul Polat ise ailesini ve sevdiklerini Türkiye'de geride bırakmanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Tatilin çok hızlı geçtiğini aktaran Polat, "Geldiğimizde Türk bayrağını görmek, ezan sesini duymak çok ayrı bir duygu. Türkiye'de güzel bir tatil geçirdik. Şimdi dönüyoruz, hüzünlüyüz. İnşallah seneye yine geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Almanya'ya giden Okay Kınık da taşıdıkları en ağır yükün hasret yükü olduğunu vurguladı.

Dönüş yolunun her zaman üzüntülü olduğunu anlatan Kınık, "Geride ailemizi ve sevdiklerimizi bıraktık, içimizde burukluk var. Çalıştığımız yere mecburen dönüyoruz. Yurt dışında aile hasreti çekiyoruz." şeklinde konuştu.

Selcan Kınık da tatilin dolu dolu geçtiğini, memlekette olmanın anlatılmaz bir his olduğunu söyledi.

Ailesiyle Belçika'ya dönen Selda Türkoğlu ise heyecanla geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrıldıklarını ifade etti.