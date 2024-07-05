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Güncel

''Gurbetçiler yıllık 2000 avro vatana destek vergisi verecek'' iddiası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Gurbetçiler yıllık 2000 avro vatana destek vergisi verecek' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

5 Temmuz 2024 Cuma 10:35 - Güncelleme:
''Gurbetçiler yıllık 2000 avro vatana destek vergisi verecek'' iddiası hakkında açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin(DMM), sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gurbetçiler yıllık 2000 € vatana destek vergisi verecek" iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir.

Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir.

Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

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