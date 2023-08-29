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Gurbetçilerin geri dönüş yolculukları devam ediyor

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

AA29 Ağustos 2023 Salı 14:52 - Güncelleme:
Gurbetçilerin geri dönüş yolculukları devam ediyor
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Gurbetçilerden kara yolunu tercih edenler en çok Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nı kullanıyor.

Sınır kapısında gümrük işlemlerini gerçekleştiren gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrılıyor.

Almanya'ya dönen Murat Çakır, AA muhabirine, memleketi Samsun'da ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini söyledi.

Memleketten ayrılmanın zor olduğunu ifade eden Çakır, "Tatilde eş, dost ziyareti gerçekleştirdik. Şimdi hüzünlü bir şekilde Almanya'ya geri dönüyoruz. Tatil ne kadar uzun da olsa çabuk geçiyor. Sevinçle geliyoruz, buruk şekilde Türkiye'den ayrılıyoruz." dedi.

Hollanda'ya giden Murat Taş ise iznini memleketi Kahramanmaraş'ta geçirdiğini ve depremde zarar gören eviyle ilgilendiğini dile getirdi.

Türkiye'de daha uzun kalmak istediğini ancak tatil süresinin sınırlı olduğunu ifade eden Taş, "Dönüş yoluna geçtik. Aklımız burada kaldı tabii. Deprem nedeniyle evimizin etkilendiğini görmek bizi çok üzdü. Bir aylık izin çabuk geçti. Daha uzun olmasını dilerdim, inşallah seneye uzun kalacağız." ifadelerini kullandı.

Memleketi Kayseri'de tatilini geçirdikten sonra Almanya'ya dönmek için yola çıkan Efendi Toprak da gurbet yolunun her zaman yoğun duygularla geçtiğini kaydetti.

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