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Gurbetçilerin ''hüzünlü'' dönüşleri sürüyor

Yıllık izinlerini tamamlayan gurbetçilerin Avrupa'da yaşadıkları ülkelere hüzünlü dönüşleri sürüyor.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 16:55 - Güncelleme:
Gurbetçilerin ''hüzünlü'' dönüşleri sürüyor
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Türkiye'ye gelirken sevinçle girdikleri Kapıkule Sınır Kapısı'na bu kez dönüş yolculuğu için gelen gurbetçiler, sınırdan buruk bir şekilde ayrılıyor.

Fransa'ya dönen Aslan Şen, AA muhabirine, tatilini memleketi Samsun'da geçirdiğini söyledi.

Tatilin çabuk bittiğini belirten Şen, "Her yıl tatil zamanını iple çekiyoruz. İznimizi ana vatanımızda geçiriyoruz. Burada annemiz var, kardeşlerimiz var, memleketimiz var, eş dost var onları ziyaret ediyoruz. Dönüş yolu hüzünlü, gelirken sevinerek geliyorsun, giderken arkada bıraktığın ailene ve hasretliğe üzülüyorsun. Bir gün inşallah sağ olarak döneceğiz. Uçağın ya üzerinde ya altında döneceğiz. İnsan vatanına dönmek istiyor hep." diye konuştu.

Şen, Bulgaristan'ın yavaş çalışmasından dolayı sınır kapılarında yoğunluk oluştuğunu da dile getirdi.

- "BULGARİSTAN YAVAŞ ÇALIŞIYOR"

Almanya'ya dönen Mustafa Balcı, tatilde memleketi Kayseri'de ziyaretlerde bulunduğunu ifade etti.

Dönüş yolunun hüzünlü olduğunu ve Türkiye'yi özleyeceklerini ifade eden Balcı, "Tatilde ayrıca kaplıcalara, denize gittik her şey çok güzeldi." dedi.

Belçika'ya dönen Serkan Yaşarlar, dönüş nedeniyle ailesinden ayrıldığı için hüzünlü olduğunu anlattı.

Tatilin güzel geçtiğini ve dönüş yoluna koyulduklarını belirten Yaşarlar, Bulgaristan'ın yavaş çalışmasından dolayı bir süredir sırada beklediklerini aktardı.

Almanya'ya dönen Hanifi Kaya, sevinçle geldikleri Türkiye'den buruk ayrıldıklarını kaydetti.

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