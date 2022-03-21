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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gelen 3 tırda, 215 kilo 710 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen sürücüler M.A, S.G. ile S.M. savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA21 Mart 2022 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 16:57
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Tacikistan'dan gelip İran üzerinden Gürbulak Gümrük Sahası'na giren aynı ülke vatandaşları sürücüler M.A, S.G. ve S.M'nin kullandığı 3 ayrı tırda, X-ray cihazında yapılan tarama sonucu araçların yakıt depolarında şüpheli yoğunluğuna rastlandı.

Hangara çekilerek narkotik dedektör köpeği desteğinde aranan araçların depolarındaki sıvılardan ekiplerce numune alındı.

Bu numunelerin incelenmesi sonucu depolardaki sıvı maddenin sentetik uyuşturucu maddelerin üretimindeki son aşamada etki düzeyini en yükseğe çıkarmak için kullanılan bir uyuşturucu türü olduğunu belirledi.

Bu tespitin ardından ekiplerce bidonlara boşaltılan her 3 tırın deposundaki söz konusu uyuşturucunun 215 kilo 710 gram olduğu tespit edildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 tıra el koyan ekipler, Tacikistan uyruklu 3 sürücüyü de gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen sürücüler M.A, S.G. ile S.M. savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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