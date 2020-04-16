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Gürcistan'da Kovid-19'a yakalanan iki hamile kadın iyileşti

Gürcistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası 2 hamile kadın gördükleri tedavi sonrasında iyileşti.

AA16 Nisan 2020 Perşembe 21:59 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 21:59
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Tiflis Devlet Tıp Üniversitesi Birinci Üniversite Kliniği Direktörü Levan Ratiani, yaptığı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Ratiani, klinikte bugüne kadar toplam 2 hamile Kovid-19 hastasının iyileştiğini bildirdi.

Bir hamile kadının gördüğü tedavi sonrasında bugün taburcu edileceğini aktaran Ratiani, 24 haftalık diğer hamile kadının daha önce taburcu edildiğini ifade etti.

- Araç kullanımı yasaklandı

Öte yandan Gürcistan Başbakanı'nın Danışmanı ve Sözcüsü İrakli Çikovani, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 çerçevesinde alınan önlemlerin daha da sıkılaştırılmasına karar verildiğini söyledi.

Ülkede, 21 Nisan'a kadar olağanüstü halin (OHAL) süreceğini dile getiren Çikovani, yarın 12.00'den itibaren 21 Nisan'a kadar ülke genelinde araç kullanımının da yasaklanacağını bildirdi.

- Vaka sayısı 351 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısının 351'e çıktığı belirtildi.

Bugüne kadar 76 kişinin iyileştiği ülkede, salgın nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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