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Güreş hakemi, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Antalya'da motosikleti ile elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybederken, arkasında yolcu ağır yaralandı.Sürücünün hareket etmeden önce kaskını yolcuya verildiği öğrenildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saat 01.30 sırasında  Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.  Yağlı güreşlerde hakemlik yapan 26 yaşındaki Mustafa Atan, arkadaşı 22 yaşındaki Enes B.  ile yeni aldığı motosikletle gezintiye çıktı. Bir süre gezen iki arkadaş eve dönmek üzere yola çıktı. Kendi kaskını arkadaşı Enes Boğan'a veren Mustafa Atan, Sinanoğlu Caddesi'nde ilerlediği sırada, i direksiyon hakimiyetini kaybetti. Atan'ın motosikleti, otomobile yandan çarptıktan sonra, yaya kaldırımındaki  elektrik direğine çarparak durabildi.  Kazada ağır yaralanan Mustafa  Atan, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Enes Boğa özel bir hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu morgunda işlemleri yapılan Atan'ın cenazesinin  Güzeloluk Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
 

İş adamının cenazesinde ´helallik´ şoku

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