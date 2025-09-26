İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2025 Cuma / 4 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5751
  • EURO
    48,6211
  • ALTIN
    5026.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi

Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi

26 Eylül 2025 Cuma 16:12 - Güncelleme:
Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi
ABONE OL

ÖNERİLEN VİDEO

Beyaz Saray'da tarihi zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.