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Gürültü kavgasında anne ve oğlu darbedildi

İstanbul Kağıthane'de bir binaya yeni taşınan 4 şahıs, kendilerini gürültü yapmamaları için uyaran genci ve annesini sokak ortasında darbetti. Darp anları kameralara anbean yansırken, polis birbirlerinden şikayetçi olan saldırgan 4 şahsı ve anneyi gözaltına aldı. Yaralanan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

IHA20 Temmuz 2024 Cumartesi 10:32 - Güncelleme:
Gürültü kavgasında anne ve oğlu darbedildi
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binada bulunan daireyi tutan 4 şahıs, akşam saatlerinde taşınmaya başladı. Ancak şahıslar gürültü çıkartınca Durmuş Köseoğlu (29) şahısları uyardı. Bunun üzerine şahıslarla genç arasında tartışma çıktı.

GÜRÜLTÜ KAVGASINDA ANNE VE OĞLU DARBEDİLDİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 şahıs, genci ve onu kurtarmaya gelen annesi Nermin Köseoğlu (60) sokak ortasında darbetti. Dakikalarca darbedilen genç yaralanırken, bina sakinlerinin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine yerine sağlık ekipleri, yaralı Köseoğlu'nu yaptıkları ilk müdahale sonrasında ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

POLİS TARAFLARI GÖZALTINA ALDI

Gencin burnunun ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine gelen polis ekipleri, saldırgan 4 şahsı, Köseoğlu'nun annesini gözaltına alarak emniyete götürdü. Köseoğlu ise tedavisi sonrası taburcu edilerek şikayetçi olmak üzere emniyete geldi. Olaya karışanların ifadelerinin alındığı ve adli işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

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