Gürültü yapanları uyardı, bıçaklanarak öldürüldü

DHA 10.02.2020 14:48 - Güncelleme: 10.02.2020 14:48

Olay, dün gece Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Barış Sargın, evininin yakınında alkol alıp gürültü yapan Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü yanlarına giderek, uyardı. Ancak Sargın ile 3 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu sırada Barış Sargın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, hayatını kaybetti.

2 çocuk babası Sargın'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Köye gelen jandarma Abdullah Ö., Taysun U. ve Erdal Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.