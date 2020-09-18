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Gürültü yapmaması için uyaran komşusunu bıçakladı

İzmir'de Eray E.'nin (21), komşusu Nimet Biricik'i (55) kendisini gürültü yapmaması için uyarması üzerine darbedip, bıçakladığı ortaya çıktı. Polisteki işlemleri süren Eray E.'nin ifadesinde, 'Gürültü yaptığımı söyleyerek sessiz olmamı istedi. Ben gürültü yapmamıştım. Daha önceden de bu şekilde problemlerimiz vardı' dediği öğrenildi.

DHA18 Eylül 2020 Cuma 17:38 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 17:38
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Erzene Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre husumetli olan Nimet Biricik ile Eray E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eray E., Nimet Biricik'i önce darbetti ardından karnından bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biricik, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eray E. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisteki işlemleri süren Eray E.'nin ifadesinde, "Gürültü yaptığımı söyleyerek sessiz olmamı istedi. Ben gürültü yapmamıştım. Daha önceden de bu şekilde problemlerimiz vardı" dediği öğrenildi.

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