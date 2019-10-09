Gururlandıran görüntüler: Allah Türk Komandosunu Korusun
Türk Silahlı Kuvvetleri paylaştığı 'Ben Türk Komandosuyum' videosuyla gururlandırdı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal medya hesabından ´Ben Türk Komandosuyum´ başlık bir video klip yayınladı. Gururlandıran klipte komandolarımızın eğitim, teçhizat ve harekat görüntülerine yer verildi.
Görüntülerin sonunda ´Allah Türk Komandolarını Korusun´ ifadesi yer aldı.
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