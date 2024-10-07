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  • ''GÜRZ-18'' operasyonlarında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

''GÜRZ-18'' operasyonlarında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Şırnak'ta bölücü terör örgütünün kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladığı silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen 'Gürz-18' operasyonlarında 55 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiği bildirildi. Cudi Dağında Hava Araçlarına ve Zırhlı Araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 Tanksavar Füze Mühimmatı ele geçirildi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 07:45 - Güncelleme:
''GÜRZ-18'' operasyonlarında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları Timleri tarafından Cudi Dağı bölgesinde "Gürz-18" operasyonları gerçekleştirildiğini belirtti.

Cudi dağında hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan 10 adet M79 tanksavar füze mühimmatının ele geçirildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Operasyonlar sonucu: 10 M79 ısı güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 17 PKM makineli tüfek, 12,7 mm uçaksavar, 2 RPG-7 roketatar silahı, zagros keskin nişancı silahı, dragunov keskin nişancı silahı, AK-47 piyade tüfeği, 5 TM 62 M anti tank mayını, 123 roketatar mühimmatı, 600 uçaksavar mühimmatı, 3 bin 600 7,62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 bin 700 hafif silah mühimmatı, 8 81'lik havan mühimmatı, 500 metre saniyeli fitil ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi."

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenlediklerini aktaran Yerlikaya, terörle mücadeleye, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Bölücü terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı inleri tek tek tespit edilip başlarına yıkıldı." ifadesini kullandı.

  • mağara
  • mühimmat

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