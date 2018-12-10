Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Antalya, İstanbul, Bursa, İzmir ve Muğla'da düzenlenen "Guten morgen" operasyonunda gözaltına alınan 38 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 200 polisle 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda kendilerini Alman kamu görevlisi gibi tanıtarak Alman vatandaşlarını dolandırdıkları öne sürülen 38 kişiyi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, adlarının bazı suçlara karıştığı veya şans oyunlarından ikramiye kazandıkları gibi bahanelerle 17 Alman vatandaşını 500 bin avro dolandırdıkları tespit edilmişti.