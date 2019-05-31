Güven veren Adalet 

2009 ve 2015’ten sonraki 3. Reform belgesi olan Strateji belgesinin omurgasını; “güven veren ve erişilebilir adalet” fikri oluşturuyor. Belgenin deklarasyonunu, hayati bir geçerlilik imkanı olarak değerlendiren Cumhurbaşkanımız; “Bu temel vizyonun takipçisi bizzat bizler olacağız” dedi. Yargıyı adeta bir tür istihkam merkezi gibi gören FETÖ’nün yolaçtığı tahribata da atıf yapıldı. Bir bakıma bu belgenin açıklanması, yargıya güvenin yeniden güncellenmesi için önemli bir kararı da ifade ediyor.

EN BÜYÜK ALKIŞ

Bakan Gül’ün “Yargı araçsallaşamaz” şeklindeki değerlendirmesi, erişilebilir bir adalet gereği tarafsız, ayrımsız ve şeffaf yargı sonuçlarını da barındırıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız reform belgesinin 7 büyükşehirde 20 bin vatandaşla görüşülerek, avukat ve yargıçların yanı sıra akademi ve medya mensuplarının da katkısıyla hazırlanış safhasına çok güveniyor, “Bu reform belgesinin hayata geçiriliş aşamasını hep birlikte kontrol edeceğiz” dedi. Geçen dönemlere nazaran halkla ilişkiyi ve bireylerin gerçek dünyasındaki talepleri önceleyen bir tarz hemen seçiliyor. Salondaki en büyük alkışı Hukuk Fakültelerinin eğitimindeki kalite artışı hedefi aldı. Kontenjan sınırlamasına gidiliyor, hukuk fakülteleri beş yıla çıkartılıyor, başarı yüzdesi 190 binden 100 bine çekiliyor. Avukatlıkta mesleğe girişte artık sınav olacak. Yargıçlar da hemen atanmayacaklar, hakim ve savcı yardımcılığında değerlendirilecekler. Yargıçlara coğrafi teminat getirilmesi de meslek çevrelerince olumlu karşılandı. Bu karar tayin ve atamaların politik sirkülasyondan etkilenmesini önleyecek.

İKİ DAVADAN BİRİ

Bununla birlikte savcılıkların takdir yetkisi arttırılıyor. Bu durum iş yüküyle de ilgili. Söz gelimi 2018’de şüphelilerin %52’si hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilmiş. Kabaca söyleyecek olursak iki tutukludan birisi hakkında dava açılmayacak kararı verilmiş. Hal böyle olunca soruşturma safhasındaki tahkikatın daha kapsamlı ve verimli olması konusunda tedbirler alınacağını da açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımız.

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Özlem Zengin ile de görüştüm. AK Parti hukukçu milletvekillerinin çokluğu ile temayüz ediyor. Özlem Zengin reform paketinin hazırlanması safhasında meslek örgütlerinin aktif katılımının çok değerli bir dayanışma örneği sergilediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Adnan Tanrıverdi de hukukun üstünlüğü konusundaki hassasiyete değindi.

Reform Belgesi, Avrupa Birliği kriterleri gözetilerek evrensel içeriğe de uygun şekilde hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu şerhi dikkat çekiciydi: “Biz bu reformları AB istediği için değil, milletimizin ihtiyacı olduğu için gerçekleştiriyoruz” dedi.