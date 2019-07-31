Güvenli bölgede karar Türkiye’nin 

Türkiye’nin özellikle yurt dışı terörle mücadele konusunda bundan sonra izleyeceği stratejiye ilişkin yeni konseptin işaretleri, önceki gün Başkan Erdoğan Başkanlığında toplanan MGK bildirisinde verildi. ABD ile yürütülen “Güvenli Bölge” müzakerelerinin seyrine göre Türkiye, yoluna “Barış Koridoru” inşası ile devam edecek. Polis Akademisi Uluslararası Terör ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi’nin müdürlüğünü de yapan Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof.Dr. Mehmet Şahin, MGK bildirisinde yer verilen “Barış Koridoru” ifadesini yorumladı. “Barış Koridoru” ifadesinin, Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a düzenlediği harekatı hatırlattığını vurgulayarak, “O harekat da ‘barış harekatı’ idi. Şimdi ilk kez Türkiye, böyle bir koridor için aynı ifadeyi kullanıyor” dedi.

TAMAMEN TEMİZLENMELİ

Prof. Dr. Şahin, bugüne kadar Türkiye’nin, özellikle Irak’ın kuzeyine yönelik terörle mücadelede operasyon yapıp geri döndüğünü hatırlatarak, “Türkiye geri geldikten sonra teröristler tekrar geri yuvalarına dönüyordu. Bu yeni ifadeyle ortaya konan ise bölgeyi tamamen terörden temizlemeye dönü bir strateji. Sınır dışı terörle mücadelede bir konsept değişikliği. Terörün yuvalanmaması için sadece Suriye’de değil, Irak’ta da fiili olarak oluşturulma sürecini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

KANDİL BAĞI KOPACAK

TSK’nın düzenlediği Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarının da “barış koridorunun Irak ayağı” olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Şahin, “Bu strateji, hem Kandil’den Türkiye’ye yönelik terörü engellemek, aynı zamanda Kandil’le Suriye’nin kuzeyindeki irtibatı koparmak” dedi. MGK bildirisi öncesinde Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD’li mevkidaşlarının görüşmeleri sonrası yapılan açıklamalarda da bu konuda ilk işaretlerin verildiğini hatırlatan Prof. Dr. Şahin, “Hulusi Akar, ‘ortak bir noktada buluşamaz isek kendimiz oluşturacağız’ demişti. MGK bildirisinde de bu durum açık açık dile getirilmiş oldu. MGK bildirisiyle, ‘Operasyon yapıp, barış koridoru oluşturacağız’ denilmiş oldu” değerlendirmesini yaptı.

TEK TARAFLI HAREKET

Prof. Dr. Şahin, Türkiye’nin bundan sonra izleyeceği stratejiyi, “Türkiye, barışı sağlamaya yönelik, ABD başta olmak üzere müttefiklerden bir destek alamaması durumunda buradaki koridoru kendi oluşturma kararlılığını ortaya koyuyor. Yani tek taraflı olarak hareket edecek” şeklinde yorumladı.

İSMİN VERDİĞİ MESAJ

“İsimlendirme bile bu işin fiiliyata geçme zamanının yaklaştığını gösteriyor” diyen Prof. Dr. Şahin, “Bölge için yapılan ‘Barış Koridoru’ isimlendirmesiyle de, ‘bizim buradaki amacımız bölge halkına yönelik değil, terörü temizleyip, oraları güvenli hale getirme, dolayısıyla kimsenin ya da herhangi bir ülkenin rahatsız olmasını gerektirecek bir durum yok’ mesajı veriliyor” dedi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcısı ve komando takviyesi yapıldı. Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar ve otobüslerden oluşan 12 araçlık konvoy, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen zırhlı personel taşıyıcıları Ceylanpınar 1. Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri eşlik etti.