Güvenli bölgeye insani yardım

Şanlıurfa Valiliği tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 26 kurumdan müteşekkil İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi kuruldu. Merkez, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolünde güvenli hale getirilen Suriye’deki Resulayn ve Tel Abyad kentlerinde, sivillerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Valilikten yapılan açıklamada merkezin sınır ötesindeki sivillere her türlü insani yardımı ulaştırmaya çalıştığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Resulayn ve Tel Abyad’da terör örgütünün esaretinden kurtulan halka, bugüne kadar 3 bin 56 gıda kolisi, 12 bin şişe su, 1983 kumanya, 1425 hijyen seti, 89 bin 500 torba un, 50 bin 300 ekmek, 1140 battaniye, 250 ayakkabı, 100 koli çocuk bezi, 1500 oyuncak, 1100 gıda dışı paket, 600 konserve ile özellikle çocuk ve bebeklerin ihtiyacı olan 5 bin 440 koli bebek maması, süt ve gofret dağıtımı yapıldı.” Öte yandan merkez, Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde ise terör örgütü YPG/PKK’nın hedefi olan Türkiye’deki sivillerin de ihtiyaçlarını yerine getirdi.

Türk Kızılayı’ndan mobil klinik

Türkiye Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlediği bölgede sadece insani yardımlarla yetinmiyor, hasta ve yaralıların derdine de çare oluyor. Türk Kızılayı Tel Abyad’da mobil klinik açtı. Kliniği sevinçle karşılayan bölge halkı Türkiye’ye teşekkür etti.