ABD'yle güvenli bölge görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

MSB: ABD heyetiyle görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri yetkililer ile sabah saat 10.00'da başlayan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir' denildi.