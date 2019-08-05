ABD'yle güvenli bölge görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

MSB: ABD heyetiyle görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri yetkililer ile sabah saat 10.00'da başlayan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, ABD'li askeri yetkililer ile sabah saat 10.00'da başlayan görüşmelerin tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın MSB/Ankara'da devam edilecektir" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.