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Güvenlik görevlileri ihbar etti! İnşaatta erkek cesedi bulundu

İstanbul Esenyurt'ta inşaatta erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA19 Ocak 2022 Çarşamba 15:58 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:58
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Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında inşaatın güvenlik görevlileri çevreyi kontrol ederken, yerde birinin yattığını fark etti. Güvenlikçiler bunun üzerine polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğe ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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