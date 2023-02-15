Güvenlik güçleri deprem enkazından çıkan değerli eşyalar için nöbette

Kahramanmaraş'ta depremin 10'uncu gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İş makinelerinin yoğun olarak çalıştığı enkaz bölgelerinde kamyonlar çıkan malzemeleri belirlenen noktalara taşıyor.

Günlerdir enkaz başından ayrılmayanlar, beton yığınları arasında yakınları ya da tanıdıklarına ait fotoğrafları ve kişisel eşyaları alıyorlar.

Enkazdan çıkarılan değerli eşyalar için de tutanak tutuluyor. Bu eşyalar emniyet ya da jandarma tarafından belirlenen adrese gönderiliyor.

Güvenlik güçleri ise hırsızlık olaylarına karşı enkaz başındaki nöbetlerini sürdürüyor.