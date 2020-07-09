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Güvenlik güçlerine pes dedirten sözler: Sen kimsin, ne kadar maaş alıyorsun!

Bursa Mudanya Sahili'nde maske takmayan kişi ceza işlemi uygulayan mahalle bekçilerine direnip 'Sen kimsin ne kadar maaş alıyorsun' deyince gözaltına alındı.

IHA09 Temmuz 2020 Perşembe 10:17 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 10:17
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Bursa’da maske takma zorunluğu getirilmesiyle birlikte maske takmayan 20 binden fazla kişiye polis ve mahalle bekçileri tarafından ceza yazıldı. Düğün, asker uğurlaması, işyeri açılışı, sahil ve plajlarda polis ekiplerinini sıkı denetimlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı.

bursayadairhersey instagram ekibinin Mudanya ilçesi sahilinde kaydettiği görüntüler, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Görev yapan mahalle bekçileri maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiye ceza yazacağı sırada bu kişinin direnmesi ve bağırması cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ceza yazdırmakta direnen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maske takarak kurallara uyan vatandaşlar ise mahalle bekçileri ve polisi destekleyerek o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

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