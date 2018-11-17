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Güvenlik güçlerine saldırı amacıyla menfezlerde keşif yapmış

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı amacıyla menfezlerde keşif yaptığı belirlenen PKK'lı terörist yakalandı

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Siirt'te menfeze patlayıcı yerleştirmek için keşif yaptığı belirlenen terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
 
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve el yapımı patlayıcı tuzaklamalarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
 
Bu kapsamında Siirt-Pervari kara yolu Şirvan Üçyol mevkisinde 5 Kasım'da icra edilen devriye faaliyetlerinde terörist H.T. şüphe üzerine durduruldu.
 
Teröristin, güvenlik güçlerine saldırı hazırlığı amacıyla yol üzerindeki menfezlerde keşif yaptığı tespit edildi.
 
Ayrıca menfez aralarında bulunan eldiven ile şüpheli üzerinden çıkan eldivenin kriminal inceleme sonucu eşleştiği belirtildi.
 
Terörist H.T. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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