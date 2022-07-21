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Güvenlik kaynakları doğruladı! Korkunç saldırıyı teröristler düzenledi

Irak'ın kuzeyindeki Parakh köyü civarında meydana gelen patlamanın, TSK'nın düzenlediği atışlar sonucu meydana geldiği iddiaları, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı. Saldırının teröristler tarafından düzenlendiği belirtildi.

AA21 Temmuz 2022 Perşembe 01:03 - Güncelleme:
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Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi.

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti.

AHLAK DIŞI YOLLARLA ÇIKIŞ ARAYIŞINDALAR

Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, "Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

SALDIRI TERÖRİSTLER TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.

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