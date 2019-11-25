MSB açıkladı: Rusya'nın girişimleriyle provokasyonlar azaldı
Milli Savunma Bakanlığı, 'Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaldı' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yurt içi ve sınırın Suriye tarafında teröre karşı yürütülen operasyonlara dair kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Soçi mutabakatı kapsamında Rusya'yla 11. devriye başladı.Devriye Kamışlı derik arasında gerçekleştiriliyor. İHA ve iki taraftan 4 er zırhlı araç katılıyor.
Barış Pınarı harekatı bölgesinde 2 binden fazla mayın ve EYP imha edildi. Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.
90 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesine düzenlenen Pençe 1-2 harekatlarında 90 terörist etkisiz hale getirildi. 320 mağara, 266 mayın EYP etkisiz hale getirildi.
PENÇE 3 HAREKATI
Sinath Haftanin'de gerçekleştirilen Pençe 3 harekatında 73 terörist etkisiz hale getirildi. 53 Mağara ve 78 mayın ve EYP etkisiz hale getirildi.
Yeni Askerlik düzenlemesi, 10 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle eğitim yerlerine sevk edildi.
"RUSYA'NIN GİRİŞİMİYLE AZALDI"
Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provakasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.