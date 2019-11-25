Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yurt içi ve sınırın Suriye tarafında teröre karşı yürütülen operasyonlara dair kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Soçi mutabakatı kapsamında Rusya'yla 11. devriye başladı.Devriye Kamışlı derik arasında gerçekleştiriliyor. İHA ve iki taraftan 4 er zırhlı araç katılıyor.

Barış Pınarı harekatı bölgesinde 2 binden fazla mayın ve EYP imha edildi. Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.

90 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesine düzenlenen Pençe 1-2 harekatlarında 90 terörist etkisiz hale getirildi. 320 mağara, 266 mayın EYP etkisiz hale getirildi.

PENÇE 3 HAREKATI

Sinath Haftanin'de gerçekleştirilen Pençe 3 harekatında 73 terörist etkisiz hale getirildi. 53 Mağara ve 78 mayın ve EYP etkisiz hale getirildi.

Yeni Askerlik düzenlemesi, 10 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle eğitim yerlerine sevk edildi.

"RUSYA'NIN GİRİŞİMİYLE AZALDI"

Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provakasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaldı.