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MSB açıkladı: Rusya'nın girişimleriyle provokasyonlar azaldı

Milli Savunma Bakanlığı, 'Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provokasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaldı' açıklamasında bulundu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yurt içi ve sınırın Suriye tarafında teröre karşı yürütülen operasyonlara dair kamuoyunu bilgilendirici bir açıklama yaptı.
 
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Soçi mutabakatı kapsamında Rusya'yla 11. devriye başladı.Devriye Kamışlı derik arasında gerçekleştiriliyor. İHA ve iki taraftan 4 er zırhlı araç katılıyor.
 
Barış Pınarı harekatı bölgesinde 2 binden fazla mayın ve EYP imha edildi. Terörden arındırılan bölgelere sivillerin dönüşü devam ediyor.
 
90 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
 
Irak'ın kuzeyinde, Hakurk bölgesine düzenlenen Pençe 1-2 harekatlarında 90 terörist etkisiz hale getirildi. 320 mağara, 266 mayın EYP etkisiz hale getirildi.
 
PENÇE 3 HAREKATI
 
Sinath Haftanin'de gerçekleştirilen Pençe 3 harekatında 73 terörist etkisiz hale getirildi. 53 Mağara ve 78 mayın ve EYP etkisiz hale getirildi.
 
Yeni Askerlik düzenlemesi, 10 212 yedek astsubay adayları 1 Kasım itibariyle eğitim yerlerine sevk edildi.
 
"RUSYA'NIN GİRİŞİMİYLE AZALDI"
 
Rusya ile yapılan ortak devriyelerde karşılaşılan provakasyonlar, Rusya'nın girişimleriyle azaldı.

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