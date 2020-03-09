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Güvenlik kaynakları uyardı:

Güvenlik kaynakları, Moskova'da İdlib ile ilgili imzalanan mutabakata uyulması konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hassasiyet gösterdiğini ve sahada buna göre hareket edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, 'Rejimin ihlallerini biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Gerekirse kuvvet kullanmaya hazırız' denildi.

IHA09 Mart 2020 Pazartesi 10:51 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 11:03

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile heyetler arasındaki görüşmenin ardından imzalanan mutabakat kapsamında uygulanan ateşkesle, Türkiye’nin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan, hüzne sebep olan saldırıların durdurulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Akan kanın durması, ateşkesin kalıcı olması, yerlerinden edilen 1 milyonun üzerinde çoğunluğu kadın ve çocuk masumun evlerine dönüşleri için gerekli oramın oluşturulmasıyla TSK unsurlarının, birinci önceliğinin bölgede yaşayan vatandaşlar ve sınırların güvenliği olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, "Söz konusu mutabakatta yer alan hususların uygulanmasına Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından azami hassasiyet gösterilmekte ve sahada buna göre hareket edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Rejimin ihlal teşebbüslerinin bilindiğini ve izlendiğini kaydeden kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından herhangi bir ateşkes ihlali yapılması söz konusu olmadığı gibi ateşkesi ihlal edenlere karşı da gerekirse kuvvet kullanmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rejimin ihlal teşebbüsleri tarafımızdan bilinmekte ve izlenmektedir. Garantör olarak Rusya Federasyonu’ndan beklentimiz rejimin mutabakatta belirtilen hususlara tam olarak uymasını sağlamasıdır" aktarımında bulundu.

Türk donanmasının havadaki gözü: P235 Deniz Karakol Uçağı

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