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Güvenlik koruyucularını taşıyan araç kaza yaptı, beş kişi yaralandı

Hakkari'de görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada, 5 güvenlik korucusu yaralandı.

DHA04 Nisan 2020 Cumartesi 11:26 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 11:26
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Kaza, saat 08.00 sıralarında Yeni Mahalle yolu Fatih Kışlası yakınlarında meydana geldi. Görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan Y.A. yönetimindeki 30 AK 244 plakalı hafif ticari araç, şehir merkezine doğru girerken, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, 4 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada, araçta sıkışan 5 güvenlik korucusu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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