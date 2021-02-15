15 Şubat 2021 Pazartesi 08:06 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:06

Türkiye'nin güney sınırları hakkında açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, "Gerçek anlamda terör koridorunu engellenmesinin sağlanacağı yer Sincar Dağı, bunu yapmış olursanız gerçek anlamda terör koridorunu engellemiş olursunuz." dedi.

Habertürk canlı yayınına katılan Ağar'ın açıklamaları şöyle:

YPG/PKK Haşdi Şabi üzerinden Irak merkezi hükümetine nasıl eklemlendi? Burada öyle karışık ilişkiler var ki hayrete düşüyorsunuz.

Bizim burada hedefimiz terör koridorunu kırmaktı. Ancak ABD'nin baskısı nedeniyle 440'de 30 kilometre hedefini yapamadık. Türkiye'nin hareketi 142'ye 30 kilometrelik bir alanla sınırlı kaldı. Koridoru engelledik ancak aşağıda bir terör devletini engelleyebildik mi? Burada 130 bin kişilik bir yapı var. 10 bin tanesi PKK'nın dağ kadrosundan oluşuyor.

ABD bu teröristleri DEAŞ'a karşı kullandığını söylüyor. Suriye'de hem Rusya hem de ABD Türkiye ile yaptığı anlaşmaya uymuyor. İki güç de PKK-YPG'yi koruyor.

Gerçek anlamda terör koridorunu engellenmesinin sağlanacağı yer Sincar Dağı, bunu yapmış olursanız gerçek anlamda terör koridorunu engellemiş olursunuz.