Güvenlik Uzmanı Ağar: ABD dünya hakimiyetini PKK/YPG için risk etmek istemez

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG/PYD hedeflerine yönelik düzenlenecek harekatla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Harekat hakkında düşünceleriniz neler?

İlgi ve etki alanı düşünüldüğü zaman Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı alanlarının 6-7 katı büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Bu anlamda çok önemli. Suriye ve Irak tarafını dahil ettiğimizde 40 km derinlikte bir ilgi ve etki alanı sahası var harekatın. Meskun mahaller çok ön plana çıkacak. Mesele sadece alan hakimiyeti değil, ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ya sağlamış olduğu himayeyi ve desteği ortadan kaldırmayı amaçlayan bir harekat olmasının yanında çok hassas tarafları olan tam anlamıyla konjektürel bir harekat. Çünkü harekatlar önceden açıklanmaz, harekatlar icra edilmeye başladıktan sonra haberimiz olur. Sayın Erdoğan olası riskleri göz önünde bulundurarak, gerekçelerini göstererek çok net bir tavır ortaya koydu.

Terör örgütü PKK, Afrin'de olduğu gibi hiçbir direniş gösteremeden bölgeden kaçar mı?

Buradaki mesele kaçıp kaçmaması değil. Burada şimdi kuvvet birleşenleriniz var, yığınağınız var, hava şartları var, topografya var ve PKK/YPG'nin ortaya koyacağı direnç var. Daha da önemlisi harekatı etkileyecek uluslararası ve bölgesel konjektür var. Bunlar biraraya gelecek ve bu harekatın neden ve nasıllarını oluşturacak. Bu anlamda sabit bir öngörüde bulunamazsınız. Bununla ilgili Genelkurmay Başkanlığımız alternatif planları yapmıştır. Olası pozisyonlara bağlı olarak, alternatifleri olan değişken, gelişken planlar hazırdır.

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat tahmini ne kadar sürer?

Bu PKK'nın ortaya koyacağı reflekslere bağlı bir durum. Meskun mahallerin çok ön plana çıkacağını söyledim zaten. Terör örgütü PKK/YPG'nin oluşturduğu tüneller, hendekler ve tümseklerin ne kadar etkili olacağı da önemli. Ama Türk Silahlı Kuvvetlerinin atış kudreti karşısında tutunamazlar. Asıl önemli olan burada ABD'nin ortaya koyacağı tavır.

Başkan Erdoğan, terör örgütlerinin arasına ABD askerlerinin serpiştirildiğini söyledi. Harekat sürecinde ABD askerleri ile Türk askerleri karşı karşıya gelir mi?

Ne Amerikan askeri ne de Türk askeri karşı karşıya gelmek istemez. Kimse bununla ilgili şartları zorlamaz. Bununla ilgili belki sinir uçlarının test edildiği saha fotoğrafları görebiliriz. Ama bu bambaşka birşey. Amerika ve Türkiye arasındaki bütün ilişkilerin, hukukun ortadan kalkacağı bir fotoğraf var. Yani şunu söylemek istiyorum; Türk askeriyle Amerikan askeri karşı karşıya kalır mı? Bu bir bakış açısı. Ben başka bir bakış açısı ortaya koyuyorum. Amerikan askeri Türk askeriyle karşı karşıya kalmak ister mi? Veya Amerikan devleti Türk devletiyle karşı karşıya kalmak ister mi? Eğer böyle bir fotoğraf olursa dünyanın jeopolitik haritası değişir. Yani Türkiye'nin tamamıyla Amerika'dan koptuğu, karşıt eksene geçtiği, NATO'nun dağılmasıyla ilgili risklerin ortaya çıktığı ve dünya jeopolitiğinin değiştiği bir risk fotoğrafı çıkar ABD imparatorluğuyla ilgili. ABD dünya hakimiyetini PKK/YPG için risk etmek ister mi?

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekatın, ABD'nin "terör örgütü PKK/YPG'ye eğitim vereceğiz" açıklamasından sonra gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu bir parametre. Ama asıl parametre 40 bin-50 bin kişilik gözlem noktaları. Şimdi gözlem noktalarını oluşturursa, bir şekilde de siyasi denklemi, anayasa komisyonlarına PKK/YPG'yi de dahil ederse, Türkiye oradan fiili bir saldırıya, tehdide maruz kalsa bile orada etki yürütemeyeceği bir risk fotoğrafı var. Çünkü buradaki sorun PKK/YPG'nin ABD tarafından himaye edilmesi. Güneydoğu'da PKK/YPG'yi bulamadığımız için imha edemiyorduk. Burada gözümüzün önünde ama ateş edemiyoruz ABD'nin himayesinde olduğu için. Gözlem noktaları bunu pekiştireceği ve stabil bir hale getireceği için burada zamanla bir yarış var. Aslında gözlem noktaları Türkiye'nin harekat fikrini tetikledi.

ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamak isteyecek midir?

Şu anda ABD'yle aynı çizgide değiliz, zaten uyguluyor. Bununla ilgili belki Türkiye'nin fay hatlarını hareketlendirmek isteyebilir. Türkiye'de ABD'nin istediği gibi refleksler üretmez. Neticede bu, milli mücadele meselesi.

ABD yaptırım kartlarını her zaman kullanıyor ama bu kartlar artık geriye tepiyor. Türkiye, "vermiyorsan ben başka bir yerden bulacağım" dediğinde en büyük zararı onlar görüyor aslında.

Harekatla ilgili Rusya'nın tutumu ne olur? Süreç Rusya-Türkiye yakınlaşmasını pekiştirir mi?

Rusya'nın Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekata onay vereceğini öngörüyorum. Neticede Rusya Suriye'nin kriter yapısından yana. Rusya, Türkiye ile ABD'nin karşı karşıya kalmasını ister. Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de en büyük tehdit olduğunun Rusya da farkında. Bununla birlikte PKK/YPG'nin Rusya'ya karşı kartları da zayıflayacak. Bunlara göre denetleyeceğini öngörüyorum.

(aksam.com.tr)