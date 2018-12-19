Güvenlik Uzmanı Ağar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını yorumladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin Suriye'den çekilme kararıyla ilgili olarak, "ABD yakın dönemde Türkiye'ye karşı sinsi bir düşman gibi davrandı. Şimdi de Suriye'den çekileceğini söylüyor. Bölgede 23 tane üssü var, hepsini toparlayıp tamamen çekilmekten mi bahsediyorlar? Bu henüz belli değil." ifadelerini kullandı.

"Cümleler henüz eksik kurulmuş durumda"

Katıldığı bir televizyon programında, coğrafyamızda yaşanmakta olan son gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan Ağar, "ABD'nin çekilme söyleminin asıl anlamı ne? Sahaya nasıl yansıyacak? Sahadaki taktiksel etkisini mi, yoksa üslerle ilgili varlığını mı kaldıracak? Çünkü DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle deniz piyadelerini ve 155'lik obüsleri bölgeye getirmişti. Şimdi onların çekilmesini mi konuşuyor, yoksa bölgedeki 23 üssünü toparlayıp tamamen çekilmeyi mi? Bu belli bile değil. Cümleler henüz eksik kurulmuş durumda." diye konuştu.

"Suriye'nin üçte birini PKK/YPG'ye tahsis ettiler"

DEAŞ'la mücadele söyleminin ABD'nin Suriye'deki varlığı için yalnızca bir gerekçe olduğunu söyleyen Ağar, "ABD, bu gerekçe üzerinden İsrail'in güvenliği başta olmak üzere coğrafyanın üçte birini terör örgütü PKK/YPG'ye tahsis etmiş durumda. Bunu bizzat ABD yaptı. Şimdi işin o kısmı ne olacak?" dedi.

"Lider düzeyinde kamu diplomasisi yürütülüyor"

ABD'nin Suriye'den çıkma söyleminin terör örgütü PKK/YPG'nin etkisizleştirilmesi anlamına gelip gelmediğinin bir soru işareti olduğunu belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, "PKK/YPG burada kalırsa nasıl bir denklemle varlığını sürdürecek? Türkiye buna nasıl bakacak? Türkiye'nin ortaya koyacağı etki ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Asıl sorunun "Türkiye'nin operasyon yapmasını engelleyen bir vaatle mi karşı karşıyayız?" olduğunu söyleyen Ağar, "Lider düzeyinde kamu diplomasisi yürütülüyor, psikolojik harekât yapılıyor, aldatma, şaşırtma, yanıltma, oyalama, kandırma yapılıyor." sözlerini kullandı.

"Türkiye bu koşullarda ABD'ye güvenemez"

Kendisine yöneltilen "Bu hamle Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dostluk döneminin sinyali mi? Türkiye ABD'ye güvenebilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ağar şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, Amerika'ya bu koşullarda güvenemez. Gerekçelerini ortaya koymamız lazım. Yakın dönemde dost ve müttefik olarak iddia üretirken, bir düşman gibi, hatta bir sinsi bir düşman gibi davrandı. Bu bir gerçek. Biz devlet yöneticisi değiliz. Bu konuda rahat cümleler kurabiliriz. Belki devlet bu cümleleri istediği gibi kuramıyor. Ama ABD, Türkiye'nin üniter yapısına tehdit olan YPG-PKK başta olmak üzere FETÖ'yü bir şekilde destekledi. Şu an onu bir şekilde himaye ediyor. Bir diğer tarafıyla da Türkiye ve İslam dünyası için çok büyük bir tehdit olan DEAŞ gibi radikal bir örgütü, kendi hedef ve menfaatleri doğrultusunda gerekçe üreterek kullandı. Örneğin bir cümle kuruyor; 'DEAŞ'la mücadele için buradayım.' Ama o cümlenin arkasına baktığın zaman Türkiye'nin, Suriye'nin, Irak'ın üniter yapıların bozulmasıyla ve Ortadoğu coğrafyasının yeniden dizaynı ile ilgili bir temel denklem ortaya çıkıyor.

"ABD'nin gizli ajandası olduğu görülüyor"

ABD'nin bu coğrafyada gizli bir ajandası olduğunun herkesçe görüldüğünü belirten Ağar, "Türkiye, Cumhuriyet tarihinde karşı karşıya kaldığı risklerin en büyüğü, en zorlusu, en tehlikelisi ile çok değişik seviyelerde ve katmanlarda son 3-5 sene içerisinde karşı karşıya kaldı." diye konuştu.